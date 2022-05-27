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Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video ve grup toplantısı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Güncel 27.05.2022, 15:41
Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video ve grup toplantısı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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