Son Dakika
Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video ve grup toplantısı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Güncel 27.05.2022, 15:41
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video ve grup toplantısı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.