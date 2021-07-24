Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası ulaşımda dönüşler devam ediyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan D-100 Karayolu 1325 rakımlı Kemikli Rampaları'nda trafik yoğunluğunda araçlar yavaş yavaş ilerliyor.

Özelikle Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşe geçen binlerce aracın Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan 70 kilometrenin üzerindeki kısımda uzun kuyruklar oluştu.

Dün akşam saatlerinden itibaren dönüşlerin devam ettiği yolda, yoğun trafik Gerede otoban gişelerine kadar uzun kuyruklar oluşturdu.