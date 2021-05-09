Kadınlar salgında kariyerlerinden vazgeçmeye başladı

Pandemi, özellikle beyaz yakalı kadınların kariyerinde büyük bir sarsıntı yarattı. Evde çalışırken bir yandan evin işleri, bir yandan varsa çocukları ile ilgili sorumlulukları da katlanan kadınlar kariyerlerinden vazgeçme noktasına geldi. Bu durum, on yıllarca büyük emek ve fedakarlıklarla gelinen iş hayatında eşitlik mücadelesinde önemli bir geri dönüş riski yaratıyor.

İŞ SAATİNİ AZALTMAK

Mckinsey'in kadın işgücünün pandemiyi nasıl geçirdiğine dair araştırması, durumu net bir biçimde ortaya koyuyor. Araştırmaya göre karantina ve kapanmaların etkisi ile 4 kadından 1'i, işten ayrılmayı ya da kariyerinde vites düşürmeyi planlıyor.

Araştırma, anneler ve babaların iş hayatının pandemiden ne kadar farklı etkilendiğini de ortaya koyuyor. Buna göre annelerin yüzde 17'si iş saatlerini azaltmayı düşünürken, yüzde 16'sı daha az talepkâr bir iş aradığını belirtiyor. Anne olan kadın çalışanların yüzde 15'i ücretsiz izin almayı düşünürken, yüzde 8'i part time bir göreve geçmeyi, yüzde 7'si ise işi tamamen bırakmayı düşünüyor. Bu oranlar baba olan erkek çalışanlarda çok belirgin şekilde daha düşük.

BÜYÜK GELİR KAYBI

Oxfam International'ın araştırmasına göre sadece 2020 yılında pandemi etkisiyle tüm dünyada 64 milyondan fazla kadın işini kaybetti. Bu rakam, toplam kadın işgücünün yüzde 5'ine karşılık geliyor. İşini kaybeden erkek oranı ise daha düşük: Yüzde 3.9. Oxfam'ın hesaplamalarına göre koronavirüs pandemisi global olarak kadınların 800 milyar dolarlık gelirden olmasına yol açtı.



Tüm bu gelişmeler paralelinde kadın işgücünün korunabilmesi için hükümetlerin çok daha etkin adımlar atması gerektiği vurgulanıyor. Bu süreçte esnek çalışma modellerinin kadınların kariyerlerinden vazgeçmesini engelleme noktasında etkili olabileceği belirtiliyor.

10 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar daha da çok zorlanıyor

MckInsey araştırmasına göre özellikle küçük çocuğu olan kadın çalışanların yükü pandemide katlandı. 10 yaşından küçük çocuğu olan kadınların yüzde 23'ü kariyerini bırakmayı, yüzde 17'si ise iş hayatında vites düşürmeyi planlıyor. Araştırmaya göre anneler pandemide ev işlerinde ve çocuk-yaşlı bakımında babalardan 3 kat fazla yük yüklendi. Kadınların ev işine ve çocuk bakımına günlük ayırdıkları süre, erkeklere göre 1.5 kat fazla. Araştırma bekar annelerin çok daha büyük yük yüklendiğini de ortaya koyuyor.

Piyasalara dahil oluyorlar

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Aydemir, “Bu çalışmanın sonuçları artan eğitim düzeylerinin kadınların tasarruf eğilimlerini artırmasının yanı sıra, formal finansal piyasalara katılımlarını da artırdığını ortaya koyuyor” dedi.

(Özlem Ermiş Beyhan /Sözcü)