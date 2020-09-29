Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alımı İlanları Yayımlandı

İki belediyeye zabıta memuru alınacak.

Sarıyer ile Mamak Belediye Başkanlıkları tarafından art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda , zabıta memuru kadrosunda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Sarıyer ile Mamak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam edilecek zabıta memurlarında aranan şartlar ve başvuru bilgileri yazımızda.

BUGÜN YAYIMLANDI

ÇEvre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler sayfası duyurular kısmından bugün yayımlanan duyurulara baktığımızda zabıta emuru alımı başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildiği görüldü:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR VE BAŞVURU TARİHLERİ

Mamak Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Sarıyer Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Kamu ilanlarını takip için TIKLAYIN