Kadıköy'de makas atan minibüs kamerada

Acıbadem-Kadıköy mevkisi E-5 karayolunda seyir halinde olan yolcu minibüsü, sürekli şerit değiştirerek makas atmaya başladı.

Hem yolcuların hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücüyü, bir başka vatandaş görüntülerini çekti.

SÜREKLİ ŞERİT DEĞİŞTİRDİ

Görüntülerde, hızla ilerleyen minibüs makas atıyor. Minibüs kimi zaman sol şeritten sağ şeride kimi zaman da en sağ şeritten en sol şeride geçiyor.

(Ensonhaber)