İzole yaşama olan talep bir yılda yüzde 80 arttı

Covid-19 pandemisiyle birlikte tüm dünya izole yaşama yöneldi. Türkiye’nin en önemli tatil ve turizm bölgeleri arasında yer alan Bodrum’da talep artışı yaşanırken, TÜİK verilerine göre 2020 yılında Bodrum'da bir önceki yıla göre yüzde 23,8’lik artışla toplam 6 bin 403 adet konut satıldı. Bölgede izole yaşam imkanı sunan projeler pandemide cazibe merkezine dönüştü.

“Projemize olan talep geçen yıla oranla yüzde 80 arttı”

Pandemiyle birlikte insanların sınırlamalara takılmadan aynı anda sağlıklarını koruyarak hayatlarına devam edebilecekleri yaşam alanlarına rağbet gösterdiğini belirten Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Batu Aksoy, “Teknoloji ve sağlık sektörlerine talebi ciddi oranda artıran pandemi aynı doğrultuda izole yaşam arzusunu da tetikledi. Bodrum da bu anlamda insanların ihtiyacını karşılayabilen bölgelerin başında yer aldı. Bodrum Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda 200 milyon Euro yatırım ile hayata geçirdiğimiz The Ritz-Carlton Residences, Bodrum projemizle insanların, sosyal mesafe ve izole yaşam ihtiyaçlarına çözüm olduk. Projemize olan talep geçen yıla oranla yüzde 80 arttı’’ dedi.

İzole yaşama yatırımlar artacak

Aşılama çalışmaları ile pandeminin etkileri azalsa da değişen yaşam alışkanlıklarıyla birlikte önümüzdeki yıllarda izole yaşama olan talep büyüyerek devam edecek diyen Batu Aksoy; Bodrum başta olmak üzere benzer lokasyonlarda izole yaşama olan yatırımların artacağını belirtti.

İş hayatına online devam etmek isteyenlerin kurtarıcısı

Aksoy, şöyle devam etti, “126 dönümlük müstakil bir yarımadada konumlanan projemizle insanların güvenilir ve markalı proje ihtiyacını karşılarken, gerekli tüm hijyen koşullarının sağlandığı, sosyal mesafe kurallarına uygun izole bir yaşam sunuyoruz. 6 bin kişiye istihdam sağlayarak inşa ettiğimiz projemiz insanların sağlıklarını korumaya ve hayatlarına kesintisiz bir şekilde devam etmelerine yardımcı olacak. Dünyaca ünlü mimarlık firması SAOTA imzası taşıyan, 75 bağımsız üniteden oluşan ve kalabalıktan izole bir yaşamın kapılarını aralayan projemiz, ada yaşantısının mahremiyetini, sosyal alanları, doğa ve denizle iç içe bir yaşamı sunuyor. 1,5 km uzunluğundaki Tilkicik Plajı, Doğal Göleti, Güneşlenme Terasları ve İskeleleri, Restoran/Barı, Yüzme Havuzu, Fitness Center’ı, Yürüyüş Parkuru, Concierge Hizmeti ve Çocuk Kulübü ile projemiz sakinlerine 365 gün boyunca eşsiz bir hayat vaat ederken; dünyadaki tüm Ritz-Carlton Rezidanslarının olmazsa olmazı Owner’s Lounge binamızda yer alan SPA ve Medya Odası/Sinema Salonunun yanı sıra inşaatını yeni tamamladığımız tam teşekküllü Toplantı/Konferans Odası - çoğu iş insanı olan - mülk sahiplerimizin iş hayatına kesintisiz ve tam konforlu bir şekilde devam etmesine imkan sağlayacak.”

Yaşam 4 mevsim devam edecek

The Ritz-Carlton Residences tarafından yönetilecek projede, alanında uzman ekipler tarafından yılın her günü gastronomik yeme-içme deneyimi, concierge ve vale gibi hizmetler sunulacak. Tüm bağımsız ünitelerde bulunan yerden ısıtma sistemi, çok özel doğrama ve cam mekanizmaları ve ısıtmalı müstakil havuzlar sayesinde yarımadada yaşam sadece yaz aylarında değil, 4 mevsim boyunca devam edecek.