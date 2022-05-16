İsveç ve Finlandiya resmen duyurdu! 'Ülkelerinde bulunan 33 teröristi iade etmeyecekler'

ERDOĞAN KARŞI ÇIKMIŞTI

Bu karara ilk olarak sınırlarında NATO üyesi ülke istemeyen Rusya karşı çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhaneleri gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" demişti.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: 'İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERİYOR'

Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor. Terörle aralarına mesafe koymaları gerekiyor. Ayrıca Türkiye'ye yönelik savunma sanayii ihracatı konusundaki kısıtlamaları da kaldırmaları gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.