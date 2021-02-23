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İşte İstanbul'da ilçe ilçe eski bina sayısı

Hazırlanan rapora göre, İstanbul'da 1980 yılı ve öncesi yapılan bina sayısı 263 bine yaklaşırken, bu konuda zirvede 32 bin adetle Fatih, 17 bin adetle Beyoğlu olduğu belirlendi.

Güncel 23.02.2021, 14:59
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İşte İstanbul'da ilçe ilçe eski bina sayısı

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın (KENTSEV) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerinden derlediği rapora göre, İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor.

Son yaşanan depremler sonrası gözlerin bir kez daha çevrildiği, uzmanların 7 ve üzeri şiddette deprem beklediği İstanbul'da özellikle 1980 ve öncesinde yapılan binaların çokluğu dikkati çekiyor.

Kentte bulunan toplam 1 milyon 164 bin binanın yüzde 22,6'sı, yani 262 bin 665 adedi , 1980 ve öncesinde yapılmasıyla öne çıkıyor. Bu binalarda 1 milyon 51 bin adet daire bulunduğu öngörülüyor.

Bu alanda en çok binaya sahip ilçe olarak başı 31 bin 899 adetle Fatih çekiyor. Onu 17 bin 52 adetle Beyoğlu, 15 bin 981 adetle Beykoz, 13 bin 864 adetle Üsküdar, takip ediyor.

Kadıköy'de 12 bin 816, Gaziosmanpaşa'da 12 bin 786, Eyüp'te 11 966, Sarıyer'de 11 bin 898, Kağıthane'de 11 bin 813, Şişli'de 10 bin 601, Kartal'da 9 bin 211, Bayrampaşa'da 8 bin 295, Ataşehir'de 7 bin 735, Küçükçekmece'de 7 bin 535, Beşiktaş'ta 7 bin 272 adet 1980 ve öncesi yapılmış bina bulunuyor.

Bina adedi 5 binin üzerinde olan diğer ilçeler ise 6 bin 762 adetle Şile, 6 bin 703 ile Pendik, 6 bin 582 ile Esenler, 6 bin 541 ile Maltepe, 6 bin 72 ile Bağcılar, 5 bin 448 ile Ümraniye olarak sıralanıyor.

En eski bina sayısının düşük olduğu ilçe Beylikdüzü

Rapora göre, söz konusu alanda en az bina sayısı sadece 41 adetle Beylikdüzü'nde . Onu 96 adetle Arnavutköy, 458 ile Sultanbeyli, 460 ile Sancaktepe, 499 ile Esenyurt izliyor.

Başakşehir'de 814, Büyükçekmece'de 1.303, Çatalca'da 1.863, Güngören'de 2 bin 513, Avcılar'da 2 bin 596, Tuzla'da 2 bin 882, Adalar'da 3 bin 584, Bahçelievler'de 3 bin 892, Sultangazi'de 4 bin 502, Bakırköy'de ise 4 bin 869 adet bina bulunuyor.

Eski binalarda 3.2 milyon kişi oturuyor

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı Haluk Sur, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İstanbul'daki binaların yüzde 22,6'sının 1980 ve öncesinde yapıldığını belirterek, bu binalarda 1 milyon 51 bin adet daire bulunduğu söyledi.

Söz konusu dairelerde 3 milyon 152 bin kişinin oturduğunu öngördüklerini dile getiren Sur, bu binaların en gencinin dahi 40 yaşı aştığını, bazılarının 50-60 yaşında olduğunu anlattı.

Sur, bu konutlarda oturanların mutlaka yapı denetimi yaptırması gerektiğine dikkati çekerek, özellikle depreme dayanıksız olanların hemen tahliye edilmesinin önemini anlattı.

Kentsel dönüşümü hızlandırmak için son dönemde çok önemli iki kararın hayata geçirildiğini aktaran Sur, "Kendin yık kendin yap olarak da bilinen kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin taahhüt işlerinde yüzde 18 olan KDV yüzde 1'e düşürüldü. Aynı zamanda devlet destekli kredi rakamında daire başı ödenen rakam 200 bin liraya yükseldi. Bir kişi kendisine ait 5 daire için de bu krediden faydalanabiliyor. Oldukça değerli bu teşvikler kentsel dönüşümü hızlandıracak. Binası çok eski olan vatandaşlarımızın bu teşviklerden yararlanmasını bekliyoruz" yorumunu yaptı.

Sur, son 8 yılda 564 bin konutun dönüştüğünü, 700 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü belirterek, İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 300 bin konut bulunduğunu sözlerine ekledi.

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