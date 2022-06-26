İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan: 'Balık yemenin mevsimi olmaz'

Usta balıkçı Balıkçı Kenan balığın sadece kış mevsiminde değil her mevsimde yenilmesi gerektiğini belirtti. Balıkçı Kenan: “Balık midemi yormaz. Sindirimi kolay. Yazında balık, kışında balık yiyin. Haftada en az iki üç kez mutlaka balık tüketelim. Kalbi yormaz, mideyi bozmaz. İçinde katkı maddesi yok tamamen doğal. Hava sıcak daha hafif yemekler yememiz gerekiyor en hafif gıdalardan biri de balık” ifadesini kullandı.





YAZINDA BALIK YİYELİM



Balığın anne sütüne eş değer olduğunun altını çizen Balıkçı Kenan: “Balığın yan etkisi yok. Katkı maddesi yok. Kışın balık zaten bol bol yiyoruz. Yazında mutlaka tüketelim. Balık denizden çıkıyor buzun içine koyuyorsunuz muhafazalı şekilde tezgahlara geliyor. Pazarda taze, dükkanda taze, markette taze. Balıkçılar zaten balığı taze satmak istiyor. Balık bir gün kaldımı altın. İki gün kaldımı gümüş. Üç gün kaldımı teneke. Onun için balıkçılar teneke olmasına müsade etmeden taze taze satıyorlar” dedi.





BALIK YEMEDİĞİM ZAMAN EKSİKLİK HİSSEDİYORUM



Haftada en az 5-6 gün balık tükettiğini belirten Balıkçı Kenan: “Balık yemediğim zaman kendimi eksik hissediyorum. Büyük küçük herkesin mutlaka balık yemesini tavsiye ediyorum. Balık çocukların kemiklerini geliştiriyor. Yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor. Doktorların reçeteye yazdığı besin.” dedi.





BÜYÜK BALIKLAR KÜÇÜK BALIKLARLA BESLENİR



Balığın, yine balıkla beslendiğini söyleyen usta balıkçı Balıkçı Kenan: “Balığın yemeği balıktır. O yüzden de içinde katkı maddesi bulundurmayan tek besin kaynağımızdır. Bazen müşterilerimiz soruyor. Balığın faydası nedir diye. Balığın faydası sayarak bitmez. Önemi çok büyüktür. Büyük balıklar küçük balıkları yiyerek beslenir. En küçük balıklarda büyük balıkların yumurtalarıyla beslenir. Bir balık milyonlarca yumurta yapıyor. Kusursuz bir döngü var denizde. Her sene balık tutuyoruz ama denizdeki balık bitmiyor” şeklinde konuştu





TÜRKİYE DENİZ CANLILARI MÜZESİ’NE DAVET ETTİ



Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin kurucusu Balıkçı Kenan müzenin öneminden de bahsetti. Her gün onlarca kişinin müzeyi ziyaret ettiğini belirten Balıkçı Kenan: “Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ülkemize kazandırdık. Girişler ücretsiz. Beylikdüzü’ndeyiz. Kendi karasularımızda yakalanan balıkları burada vatandaşlarımız inceleyebilirler. Öğrencilerimiz için özellikle burası tam bir deniz okulu. 40 tır dolusu mumya balık var. Köpekbalığından, orkinosa, hamsiden, vatoza binlerce balığı burada sergiliyoruz” diye konuştu.