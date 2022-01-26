İstanbul’da hangi yollardan kim sorumlu?

Yoğun kar yağışı D-100 (E-5) , TEM, Kuzey Marmara Otoyolu, Mahmutbey Gişeler ve Hadımköy gibi İstanbul'un ana ulaşım arterleri ve yollar trafiğe kapandı. Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar araçlarını oto yollara terkedip gitti. Binlerce vatandaş yollarda mahsur kaldı.Yolları açık tutmak için ekipler gece gündüz çalıştı fakat yapılan çalışmalar yetersiz kalınca "yetki tartışması" gündeme taşındı.

İstanbul'da otoyolların sorumlulukları farklı kurum ve kuruluşlara ait.

D-100, İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA

Çayırova'dan Büyükçekmece'ye kadar olan D-100 Karayolu (E-5) ve yan yolları ile 39 ilçedeki ana caddeler İBB'nin sorumluluğunda bulunuyor. 39 ilçedeki ara yollar ise ilçe belediyelerinin yetki alanında.

TEM OTOYOLU, KARAYOLLARINA AİT

Kar nedeniyle çok yoğun sorun yaşanan TEM otoyolu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda. Basın Ekspres, Mahmutbey Gişeler, İSTOÇ güzergahı da buraya ait.

ICA VE KMO SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLAR

Anadolu Otoyolu ve Avrupa Otoyolu'ndan oluşan ve kar yağışından en çok etkilenen Kuzey Marmara Otoyolu da Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) İşletmesi'nin sorumluluğunda bulunuyor. KMO İşletmesi'nin yatırımcıları Kalyon, Cengiz İnşaat, Limak, Kolin, Pak Yatırım, RSY İnşaat.Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sorumluluğu ICA konsorsiyumuna ait.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı görsellerde, hangi yolun hangi kurumun sorumluluğunda olduğu gösterildi. Buna göre İBB'nin sorumlu olduğu yol ağı aşağıdaki gibi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu yol ağı

Kırmızı çizgi ile gösterilen Çayurova'dan Büyükçekmece'ye kadar olan D100 hattı ile mavi renk ile gösterilen ana arter yollar İBB sorumluluğunda.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumlu yol ağı

• Çift yeşil çizgi ile gösterilen Çayurova'dan Büyükçekmece'ye kadar olan D100 hattı İBB sorumluluğundadır.

• Resimde gösterilen diğer renklerle işaretlenmiş il yolları ve otoyollar Karayolları Genel Müdürlüğü, ICA VE KMO sorumluluğunda.

ICA ve KMO'nun sorumlu olduğu yol ağı

Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavus Sultan Selim Köprüsü İşletmesi (ICA) ve Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi (KMO) sorumlu yol ağı da şöyle:

• Sarı renkli yollar ICA sorumluluğundadır

• Yeşil ve Kırmızı yollar KMO sorumluluğundadır