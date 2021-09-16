İstanbul’da aşı yapılan çocuk ve gençlerin sayısı açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabı üzerinden, “Aşı En Büyük Gücümüz”, “Gençlerimize Güveniyoruz” etiketleriyle yapılan paylaşımda şu bilgiler yer aldı:

* 1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5…

* 15-19 yaş arası 457.235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48.966 gencimiz aşısını yaptırdı.