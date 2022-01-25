İstanbul Valisi Yerlikaya'dan TEM ve E-5'te terk edilen araçlar için uyarı

İstanbul karla mücadelesine devam ederken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan önemli bir çağrı geldi.

PARK EDİLMİŞ ARAÇLAR İÇİN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabndan yaptığı açıklamada, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" ifadelerini kullanarak vatandaşlara çağrıda bulundu.