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HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan TEM ve E-5'te terk edilen araçlar için uyarı
İstanbul karla mücadelesine devam ederken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan son dakika açıklaması geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, karla mücadelenin etkin sürdürülmesi için Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerektiği çağrısında bulundu.
Güncel 25.01.2022, 09:33
İstanbul karla mücadelesine devam ederken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan önemli bir çağrı geldi.
PARK EDİLMİŞ ARAÇLAR İÇİN UYARI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabndan yaptığı açıklamada, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" ifadelerini kullanarak vatandaşlara çağrıda bulundu.