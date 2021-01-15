İstanbul'da yılın ilk karı! Yağış devam edecek mi?

İstanbul'a yeni yılın ilk karı bugün yani 15 Ocak Cuma günü yağdı. Az da olsa tabiat beyazlara büründü. Güz gülleri karla birlikte boynunu büktü.

Tabiat uzun bir süre uykuya daldı ta ki ilk cemre toprağa yeniden düşene kadar bu uyku sürecek ve baharla birlikte yeniden uyanacak.

Yollara düşen kar kısa sürede erise de büyük küçük herkes gördüğü az miktarda karla bile mutlu oldu. Çatılarda ve arabaların üzerinde biriken kar henüz erimeden dışarı çıkan çocuklar elindekiyle yetyinmek zorunda kaldı...

Bugün İstanbul genelinde uzun süredir beklenen kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte başladı. Peki, bugün İstanbul hava durumu nasıl? Öte yandan diğer illerimizde de kar ve yağmur sabahın ilk saatleriyle birlikte etkisini göstermeye başladı.

15 Ocak Hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre uzun süredir uyarıları yapılan kar yağışı İstanbul genelinde bugün sabahın erken saatleriyle birlikte başladı. Peki, bugün hava durumu İstanbul ve yurt genelinde nasıl? İşte 15 Ocak Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu Meteoroloji tahmin raporu...

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm),Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların ise ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm),Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı