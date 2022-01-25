İstanbul'da otogarlardan araç çıkış yasağı uzatıldı!

İstanbul'u esir alan kar yağışının ardından bugün sona ermesi beklenen otogarlardan çıkış yasağı yarın saat 09.00'a kadar uzatıldı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentteki ulaşımı son derece olumsuz bir şeklde etkiledi. Dün öğleden sonra başlayan ve Karadeniz üzerinden gelen yağış özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı bölgesi ve Başakşehir'de etkili oldu. Bu bölgelerde çok büyük bir trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Ekiplerin tüm gece çalışması sonucu sabah saatlerinde kapalı yolların önemli bir bölümü açıldı. İstanbul'da saat 09.45 itibariyle TEM Mahmutbey mevki ve Hadımköy bağlantı yolunun bir kısmı haricinde tamamen kapalı yol bulunmuyor.

Otogarlardaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması yarın sabah 09.00'a kadar uzatıldı.