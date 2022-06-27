İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin Genel Sekreterliği Eyüp Akbal’a emanet

Altı kıtada 65 ülkeden 354 üyesiyle eğitimden aileye, insan hakları ve uluslararası hukuktan insani yardıma kadar ses getiren birçok program düzenleyen İDSB, gerçekleştirdiği 9. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda gelecek hedeflerini belirledi. 25 Haziran 2022 Cumartesi günü İstanbul MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen, 40’a yakın ülkeden 150 üye kuruluşun temsilcilerinin iştirak ettiği seçimli toplantıda Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal oy çokluğu ile İDSB’nin Genel Sekreterliğine seçildi.

“İDSB’yi daha üst seviyelere çıkarmak adına daha çok çalışmalıyız”

Üyelere teşekkür ederek Av. Ali Kurt’tan devraldığı bayrağı çok daha yükseklere taşıyacağını ifade eden Eyüp Akbal, “Her ne kadar farklı dilleri konuşan, farklı ırk ve renklerden olsak da hepimiz aynı dine mensup, ‘bir’ milletiz. İDSB’yi oluşturan her bir kurumun temsilcileri olarak bizler bir binanın taşları hükmündeyiz. Birbirimizi her anlamda daha yakından tanımalı, bilmeli, meselelerimize çözümler üretmeli ve birbirimize destek olmalıyız. Bugün bu bayrağı devralan bizler bu eksende daha hızlı koşmalı, İDSB’yi daha üst seviyelere çıkarmak adına daha çok çalışmalıyız. Gayemiz, İslam dünyası sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir gelişim, birlik ve koordinasyonu temin etmek bu uğurda yorgunluk bilmeden sizlerin de desteğiyle çaba sarf etmek olacak” şeklinde konuştu.

Yeni dönem stratejik hedefler değerlendirildi, istişareler yapıldı

Toplantıda geçmiş yıllara dair değerlendirmelerin yanı sıra yeni dönem stratejik hedefler çerçevesinde değerlendirmeler ve istişareler de yapıldı. Bu çerçevede hazırlanan; Uluslararası STK Akademisi (USTA), Uluslararası Aile Enstitüsü (UAE), Uluslararası Arakan İnsani Yardım Konsorsiyumu (ICR), Uluslararası Gençlik Buluşmaları (UGB), İnsani Yardım Platformu (İYP) gibi mevcut projeler ve komisyonların faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşıldı. İDSB projelerinin yürürlük takvimi ve finansmanı gibi konuların Genel Kurul üyelerince görüşülmesinin ardından dilek ve temennilerin dinlenmesi ile toplantı sona erdi.