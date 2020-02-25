İran uçağındaki 17 yolcuda koronavirüs şüphesi

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, Ankara'ya acil iniş yaptı.

132 YOLCUDAN 17'SİNDE YÜKSEK ATEŞ VAR

Koronavirüs şüphesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki 132 yolcudan 12'sinde, yüksek ateş görüldüğü öğrenildi.

TÜM YOLCULAR TESTE ALINDI

Yüksek ateş görülen yolcuların ayrıldığı, diğer yolcuların ise teste sokulduğu bildirildi.

Koronavirüs şüphesiyle uçağın Esenboğa Havalimanı'na inmesinin ardından çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi uçağın yanına gitti.

Alanda geniş güvenlik önlemleri alındı.

SAĞLIK BAKANI: YOLCULAR VE MÜRETTEBAT KARANTİNAYA ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledilecektir." açıklamasını yaptı.