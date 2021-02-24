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İnsan Hakları Eylem Planı 2 Mart'ta açıklanacak

İnsan Hakları Eylem Planı, 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Güncel 24.02.2021, 11:50
2002
İnsan Hakları Eylem Planı 2 Mart'ta açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reform sürecinin başlatılmasının ardından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda sona gelindi.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

Hukukta reformların çatısını oluşturacak olan İnsan Hakları Eylem Planı, 2 Mart Salı günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de düzenlenecek törende kamuoyuna tanıtılacak.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyet var.

Eylem planında, devletin bireylerin hak ve hürriyetlerini koruma görevine vurgu yapılıyor. Hak ve hürriyetleri koruma altına alacak yasal düzenlemeler yer alıyor. Taslakta hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar dikkat çekiyor.

BEKÇİLERE ÖZEL EĞİTİM

Taslakta, kamuoyunda çok tartışılan başka başlıklar da yer aldı. Vatandaşlarla sık sık yüz yüze gelen çarşı ve mahalle bekçileri ile zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek.

KADINA ŞİDDET

Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.

BOŞANMA DAVALAR

Boşanma davaları, tarafların daha fazla yıpranmaması için hızlı neticelendirilecek. Bunun için,, boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek, doğrudan Yargıtay’da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak.

GIDA GÜVENLİĞİ

Özellikle salgın döneminde fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen gıda arzı konusu da eylem planında yer alacak. Güvenli gıda arzını temin etmek ve bu konuda kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmek için, tüketici kuruluşlarının da yer alacağı bağımsız bir yapı oluşturulacak.

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