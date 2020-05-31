İmamoğlu’ndan ‘Gezi Parkı’ mesajı: Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum

Gezi Parkı eylemlerinin yedinci yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan paylaşım… İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Şeyh Edebali'nin “Ey Oğul” seslenişi yöneticiler için anlamlı bir kılavuzdur. Kılavuzun şaştığı zamanlar oldu. Şehrin yeşiline ve demokrasisine saygı göstermeyenlere karşı milyonların derin bir nefes alışı oldu Gezi. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum. #Gezi7yaşında”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Şeyh Edebali’nin “Ey Oğul” seslenişi yöneticiler için anlamlı bir kılavuzdur. Kılavuzun şaştığı zamanlar oldu. Şehrin yeşiline ve demokrasisine saygı göstermeyenlere karşı milyonların derin bir nefes alışı oldu Gezi. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum.<br><br> <a href="https://twitter.com/hashtag/Gezi7ya%C5%9F%C4%B1nda?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Gezi7yaşında</a></p>— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) <a href="https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1266989213838454784?ref_src=twsrc%5Etfw">May 31, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>