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İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis istemi!

"FETÖ'nün siyasi ayağı iddianamesinde İlker Başbuğ'un kamu görevlilerine hakaret suçundan cezalandırılması istendi.

Güncel 17.09.2021, 15:00 17.09.2021, 15:07
İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis istemi!

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ’un “kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. İddianamede, Başbuğ’un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İlker Başbuğ,, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında,, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmişti,, "2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı" diye sormuştu. Teklifin FETÖ’nün direktifi ile hazırlandığını ileri sürmüştü. “Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır” demişti.

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