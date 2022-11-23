İkiyaka katliamının tanığı: 'Allah yanlarına bırakmasın'

Terör örgütünün gerçek yüzüne en acı şekilde tanıklık eden İkiyaka köyü sakinleri, katliamın acısını ilk günkü gibi yaşıyor. Katliamın tanığı Şemsi Balcı, 33 yıl önce yaşanan acıyı hala yüreğinde hissettiğini ifade ederek, “Akşam üzeriydi, bir baktık, silah sesleri geldi. Biz de hemen ışıkları kapatarak saklandık. Sabaha kadar her yerde silah sesleri, biz de korkudan çıkmıyoruz. Olayın yaşandığı yer bize 100 metre aşağıdaki mahallede oluyor. Biz de sabahın ilk ışıklarıyla oraya gittik. Gider gitmez ne görelim, tüm akrabalarımız katledilmiş. O an resmen yıkıldık.

Evlerini de ateşe vermişlerdi. 33 sene önce o gördüğüm katliamda resmen cehennemi yaşadım. Ben bu gözlerle şehitlerimizin cenazelerini gördüm, dünyam yıkıldı. Allah belalarını versin. Allah yanlarına bırakmasın inşallah. Masum insanları keyiflerine göre katlettiler. Allah yanlarına bırakmasın. Allah bu canilere asla fırsat vermesin. Hemen sabah zaten devletimiz köye geldi, askeriyle bizleri aldı oradan. Allah devletimizden razı olsun. Biz hep devletimizin yanında olduk, hep olacağız ölünceye kadar. Biz yaşadıkça şehitlerimizin acısını unutmayacağız” diye konuştu.