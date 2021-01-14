İKİ YÜZ BİNDEN FAZLA OY KULLANILAN ANKETİN GALİBİ “PİDE” OLDU
Hem Türkiye’nin en tanınmış gurmesi hem de sosyal medya anketleri ile bir fenomene dönüşen Vedat Milor Türkiye’nin lezzet tercihlerini GAİN’de gözler önüne sermeye devam ediyor. Gerçekleştirdiği son anket ile sosyal medya kullanıcılarının ‘Pizza’ ile ‘Pide’ arasındaki tercihine odaklanan Milor’un anketinin galibi ‘Pide’ oldu.
Türkiye’nin en ünlü gurmesi Vedat Milor, sosyal medyada bir fenomene dönüşen ve Türklerin damak tadının nabzını tuttuğu anketlerini Türkiye’nin yeni nesil video içerik platformu GAİN’de sürdürüyor.
“Vedat Milor ile En İyisi” programında Türkiye’nin lezzet tercihlerine odaklanan anket sonuçlarını değerlendiren Vedat Milor’un “Acıktınız ve karşınızda yan yana, kaliteleri ile ünlü iki restoran var. Biri pizzacı, diğeri ise pideci. Soru basit: Hangisine girersiniz?” sorusu ile başlattığı anketinde iki yüz binden fazla oy kullanılırken, anket %60’lık bir oranla “Pide”nin ezici galibiyeti ile sonuçlandı.
Pide’nin galibiyetine dair detaylar ve anket sonuçlarının değerlendirmesiyle “Vedat Milor ile En İyisi” şimdi GAİN’de yayında. ‘Vedat Milor ile En İyisi’ programı yeni bölümleriyle her Pazartesi yalnızca GAİN’de!
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12