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İçişleri’nden 81 ile genelge: Üç risk grubundaki iş yerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere 'İşyerlerinin Çalışma Saatleri' konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı ve benzeri iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Güncel 03.03.2021, 07:17 03.03.2021, 07:23
2002
İçişleri’nden 81 ile genelge: Üç risk grubundaki iş yerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” konulu genelge gönderdi. 

Genelgede, corona virüsü salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce valiliklere gönderilen genelgeleri ile bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de, uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar belirlendiği ifade edildi.

İŞ YERLERİ 07:00-20:00 ARASINDA AÇIK OLACAK

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri belirlenerek, her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşıldığı vurgulanan genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildiği ifade edildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

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DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

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