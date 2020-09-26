İBB’ye Uluslararası Stevie ödülü

İBB’nin COVID-19 pandemisine karşı ilk günden itibaren koordineli şekilde sürdürdüğü çalışmalara bir ödül daha geldi. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Yerinde Çözüm, Mobil İletişim Noktaları ve 153 Çağrı Merkezi ekipleri, dünyanın en saygın yarışma organizasyonlarından biri kabul edilen ‘Stevie Uluslararası İşletme Ödülleri COVID-19 Reaksiyonları’ ana kategorisinde, gümüş ödüle layık görüldü. İBB, etkin halkla ilişkiler faaliyetleriyle, Avrupa ülkeleri arasında gümüş ödüle hak kazanan tek ülkeden tek kurum olmayı başardı.

COVID-19 pandemi sürecinde toplumsal dayanışma ruhunu harekete geçirmek ve salgınla mücadele etmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen, “Birlikte Başaracağız” kampanyası, Stevie Ödülleri’nde “En Değerli Kar Amacı Gütmeyen Reaksiyon” alt kategorisinde yarıştı.

SEKTÖRÜN PROFESYONELLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Pandemi koşullarında yerel yönetimlerin sergilediği, vatandaş memnuniyeti odaklı, uygulamalar sektörün profesyonelleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün, zorlu süreçteki özverili çalışmaları ve İBB’nin diğer birimleri ile koordineli faaliyetleri takdir topladı. Bu nedenle uzman jüri görüşleri içerisinde, “İstanbul'un krize karşı koordineli yaklaşımı, işbirliğine ve toplumun bir bütün olarak görülmesine en güzel örnektir. Sürece farklı paydaşlarla beraber çok iyi bir şekilde odaklanılmış. Toplumu desteklemek adına çok iyi bir strateji ve girişim örneği sergilenmiştir. Ülkenin karşılaştığı zorluklarla ilgili çok iyi tasarlanmış bir strateji ve buna bağlı olarak elde edilen mükemmel sonuçlar için İBB’yi kutlarız” ifadeleri yer aldı.

HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA 50 ÖDÜLE ULAŞAN BAŞARI

Stevie International Business Awards 2020 COVID-19 Reaksiyonları kategorisinde verilen gümüş ödülle birlikte, Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 24’ü uluslararası olmak üzere, aldığı toplam ödül sayısı 50’ye ulaştı. İBB’nin pandemi sürecindeki etkin halkla ilişkiler çalışmaları ,Uluslararası Halkla İlişikler Derneği IPRA tarafından da altın küre ödülüne layık görülmüştü.

STEVIE İŞLETME ÖDÜLLERİNİN AYRICALIĞI

2002 yılından bu yana, 30’dan fazla ülkeden binlerce projenin yarıştığı, dünya çapında en prestijli iş ödülleri organizasyonlarından biridir. Her yıl farklı jüri üyelerinin yer aldığı yarışmada dünyaca ünlü ve başarılı kurum ve kuruluşların projeleri değerlendiriliyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle ödül töreni sanal ortamda gerçekleştirilecek.