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İBB Esenyurt'ta dört taksi durağını mühürledi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde taksiciler arasında dün yaşanan silahlı kavgada üç taksici öldürülmüştü. Olayın ardından dört taksi durağı İBB tarafından mühürlenerek kapatıldı.
Güncel 27.09.2020, 13:54
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan bir taksi durağında çıkan silahlı kavgada üç taksici öldürülmüş, iki taksici de yaralanmıştı. Kavganın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde, kavga çıktığı söylenilen taksi durağı da dahil, toplam dört taksi durağını mühürleyerek kapattı.
Taksi duraklarının üç gün içerisinde kaldırılması istendi. Uyarıya uyulmaması halinde ise belediye ekiplerin kaldıracağı belirtildi.
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