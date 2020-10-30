HOPAPORT’TA ACİL MÜDAHELE EYLEM PLANI TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ülkemizin Kuzey doğu ucundaki önemli limanlarından olan HOPAPORT’ta bir taraftan ticari hareketlilik artarken, diğer taraftan güvenlik konularında peş peşe yaptığı tatbikatlarla her tehlikeli duruma karşı hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.

HOPAPORT’ta bu defa da Acil Müdahale Planı kapsamında deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddeler ile kirlenme riskinden korumak için teorik ve pratik eğitim gerçekleştirildi. Tatbikata Hopa Liman Başkanı Fuat Solak, eğitim veren MEKE firma temsilciside katıldı. HOPAPORT bünyesinde çalışanlara yönelik tehlikeli durum karşısında yapmaları gerekenler ve alınması gerekli önlemler konusunda eğitim verildi.

5312 sayılı yasa gereği hazırlanan Hopa Limanı acil müdahale eylem planı bakanlık onayından geçmişti. Yasanın yönetmelikleri gereği bakanlık tarafından yetkilendirilmiş aracı kurum MEKE tarafından verilen eğitimlerin son gününde de tatbikat teorik olarak verilen eğitimlerin pratikte uygulanması gerçekleştirildi.

HOPAPORT Ana Operasyon Rıhtımına yaklaşan bir gemiden petrol döküntüsü ve sızıntısına karşı deniz kirliliğini önleme amacı olan tatbikatta limanda görevlendirilmiş personel ve aracı kurum eğitmenleri görev aldı. İSG Uzmanı Emine Gümüşkaya yönetiminde yapılan çalışma ile petrol döküntüsünün denizi daha fazla kirletmesinin önüne geçilmesi için sızıntı yapılan geminin etrafı ilk önce çift tipli bariyerlerle çevrilerek sızıntının yayılmasının önüne geçildi, İkinci aşamada da teknik cihazlarla denize dökülen petrol sızıntısı temizlendi. Burada skimmer denilen yüzey sıyırıcı deniz pompası kullanıldı. Daha sonra Vakumlu yüzey temizlik pompası ile deniz yüzeyinde biriken petrol sızıntısı geçici depolama tankına çekilerek deniz yüzeyi petrol sızıntısından temizlendi.

Eğitim hakkında bilgi veren Operasyon Koordinatörü ve HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, Hopa Limanı olarak her tehlikeli duruma karşı alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini ifade ederek “Biz HOPAPORT’un coğrafi ve stratejik açıdan öneminin bilinci içinde hareket ediyoruz. Çalışan tüm personelimiz de bu sorumluluk duygusu içinde kurumlarını yarınlara en güvenli şekilde taşıma bilinci ile görevlerini yerine getiriyorlar.

HOPAPORT’ta teorik olarak verilen eğitimin ardından yapılan tatbikatta amacına ulaşmış ve HOPAPORT’un gerek personel ve gerekse malzeme olarak her türlü tehlikeye karşı hazır olduğu bir defa daha görülmüştür. Bu vesile ile tatbikatı veren aracı kurum yetkililerine, HOPAPORT İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Turan Kılıç’a, Lojistik Müdürü Sayın Hakan Pak’a, İSG Uzmanı Sayın Emine Gümüşkaya’ya, Muhasebe Müdürü Sayın Oğuz Capkınoğlu’na, Ticaret Müdürü Sayın İhsan Arslan’a, Saha Operasyon şefimiz Sayın Mustafa Ahmetoğlu’na, Depo ve Ambar Şefimiz Sayın Mustafa Turutoğlu’na, Güvenlik Amirimiz Sayın Hüseyin Yalçın’a ve tüm saha görevlilerimize ve bütün çalışanlarımıza gösterdikleri üstün başarı için candan teşekkür ediyorum.

Yine tatbikatımız son gününde bizlerin yanında olan Hopa Liman Başkanı Sayın Fuat Solak’a da teşekkür ediyoruz” dedi.