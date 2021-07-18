HOPA’DA GAZİOĞLUN’DAN ÇİFTE AÇILIŞ

HOPA-Hopa TSO Meclis Üyesi Kemal Gazioğlu’nun sahibi olduğu Gazioğlu Petrol ile Köşk Oteli açılış töreni Artvin Valisi Yılmaz Doruk’ un katılıyla gerçekleştirildi.



Açılış törenine Hopa ve Kemalpaşa Kaymakamları, Belediye Başkanları, Başsavcı, Kaçkar Ticaret ve Bölge Müdürü, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Partiler, Kamu Kurum ve Banka Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Kemal Gazioğlu, Başta Artvin Valisi Sayın Yılmaz Doruk olmak üzere protokolün tüm temsilcilerine ve diğer katılımcılara teşekkür etti.



Artvin TSO Başkanı Seçkin Kurt, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ve Belediye Başkanı Taner Ekmekçi ayrı ayrı yaptıkları konuşmalarda Gazioğlu kardeşleri tebrik İşletmelerin Hopa’ya hayırlı olmasını temenni ederek bol kazançlar dilediler.



Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek konuşmasında, ‘Bugün burada önemli bir açılışa şahitlik ediyoruz. Hopa bir ticaret merkezidir. Bugün burada Gazioğlu Şirketler Grubu'nun iki önemli yatırımının açılışındayız. Yurtdışı ticaret ile bugün Gürcistan, İstanbul, Kırgızistan ve diğer cumhuriyetlere yaptığı yatırımlarla ile dış ticaret girişimleri takdire değerdir. Hopa TSO’ nin hem yönetiminde hem de yurtdışı sorumlusu sıfatıyla aramızda olan Kemal Gazioğlu ilimizin ve bölgemizin iş insanlarına örnek oluşturacak kadar önemlidir. Sayın Valimizin ‘ilimizin kurtuluşu turizm yatırım ve tanıtımıdır’ diyerek yaptığınız çalışmaları yakından takip eden biri olarak şahsım ve Hopa TSO olarak şükranlarımı sunuyorum teşekkür ediyorum. Sayın Valim Turizmde önemli destinasyon olan Çağçağan Şelalesi, Ciha Kalesi ve Makriali Kilisesi bir an önce projelendirilmesi turizme katılması için desteklerinizi beklemekteyiz.

Gazioğlu ailesine istihdama, ekonomiye verdiği katkılardan dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum’. İfadelerini kullandı.



Daha sonra hayırlı olsun dillekleri ile açılış kurdelesi kesilmesi ardından günün anısına çekilen fotoğraflarla tören sona erdi.



Açılış ardından İlçe Merkezine geçilerek Köşk Otel ziyaret edildi.

BAYRAKTUTAN’DAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, İl Genel Meclisi Üyesi Hakan Makar ile birlikte yeni açılışı yapılan Gazioğlu Petrol ve Köşk Otelin sahibi Kemal ve Muzaffer Gazioğlu kardeşlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Bayraktutan yeni iş yerlerinin Hopa’ya ve Gazioğlu ailesine hayırlı olmasını diledi..