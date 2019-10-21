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Hopa şantiyeye döndü!

Artvin Hopa'daki içme suyu boruları komple değiştiriliyor. Başkan Taner Ekmekçi çalışmaları yerinde denetledi.

Hopa şantiyeye döndü!

Artvin Hopa'daki içme suyu boruları komple değiştiriliyor. Başkan Taner Ekmekçi çalışmaları yerinde denetledi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 17:57
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Hopa şantiyeye döndü!

Hayati Akbaş

HOPA-Hopa’da yıllardır yaşanılan su sorununu ortadan kaldıracak proje kapsamında 3 ayrı koldan (su arıtma tesisi, su kaynağı, şehir şebekesi içme suyu boru döşemesi) çalışmalar devam ediyor..

Çalışmaların şehir içerisinde Sundura Mahallesi kapsamında gerçekleşmekte olan alt yapı kazımı şehir şebekesi içme su hattının döşenmesi sırasında tahrip olan üst yapı (kilit parke taşları ve moloz yığınları) onarım ve yeniden kullanımı için çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Akkaya, Fen İşleri, Temizlik işleri ve İtfaiye Müdürleri ile birlikte Parke ve Garaj Amirleri çalışmaların yapıldığı alanda denetim mevcut durum değerlendirmesi ve çözüm odaklı incelemelerde bulundular.

Şehir şebekesi içme suyu boru hattı döşemesi tamamlanan yerlerde meydana gelen tahribatın kaldırılması onarım ve yıkama işlemlerinin gerçekleşmesi ile birlikte kaldırılan kilit parkenin yeniden yerleşmesi kararı alınmış olup çalışmalara hız kesmeden başlandı.

Başkan Ekmekçi Parke yerleştirme işlemleri çalışmanın bulunduğu bölgedeki dolgunun kuruması ile birlikte başlanacağını söyledi.

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