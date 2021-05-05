Hıdrellez nedir, nasıl kutlanır?

Çeşitli ritüelleri ve inanışları içerisinde bulunduran Hıdırellez her yıl mayıs ayında kutlanmaya devam ediyor. Bu özel günün ritüelleri hakkında bilgi almak isteyen kişiler bayrama ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte Hıdırellez hakkında bilinmesi gereken her şey…

DİLEK NASIL DİLENİR?

5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı bir kişi olmak hayal edilir. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır. Evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.

NEDEN ATEŞTEN ATLANIR?

Hıdırellez gecesi en çok yapılan etkinliklerden biri ateşten atlamadır. Bunun sebebi de ateşten atlanıldığında hastalıklardan korunulacağına inanılmasıdır. Hıdırellez'in en yaygın ritüelü budur ve ateşten atlamanın nazardan ve hastalıktan koruduğuna inanılır.