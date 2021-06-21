HDP iddianamesi Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in HDP’nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianamenin ilk incelemesi için bu sabah 10.00'da toplandı. Hızlı bir karar alan AYM, HDP iddianamesini kabul etti. Mal varlığına tedbir talebi ise reddedildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan HDP’nin kapatılması iddianamesi, 7 Haziran’da Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianameyi hazırlayan Başsavcı Bekir Şahin 843 sayfadan oluşan iddianamede 451 kişi hakkında siyasi yasak istendiğini açıkladı. AYM raportörü iddianame için kabul edilmeli yönünde görüş bildirdi. Anayasa Genel Kurulu da bu sabah iddianameyle ilgili son kararı verdi.

Bu gelişmenin ardından iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek. Ardından yargı süreci başlayacak. 15 üyeli kurulda kapatma kararı için üçte iki çoğunluk gerekiyor. (DUVAR)