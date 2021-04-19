Hayallerindeki masal kahramanının kıyafetini dikip, defile yaptılar



1 ayda kıyafetlerini diktiler

Çerkezköy Zehra Mehmet Gülkaya Anaokulu’nda 23 Nisan etkinlikleri kapsamında defile yapıldı. Velilerin ve öğretmenlerinin desteğiyle 1 aylık çalışma sonucunda beğendikleri masal ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini diken minik öğrenciler, okul defilesinde kıyafetlerini sergilediler. Yaşları 3 ila 6 arasında değişen minik öğrencilerin defilesi Covid-19 Salgını nedeniyle sadece çevirimiçi ortamlardan yayınlandı.





Sergide hayaller yarıştı

Öte yandan öğrencilerin yıl boyunca çizdiği resimlerden oluşan sergi de çevrimiçi portalda ziyarete sunuldu. Minik öğrencilerin hayallerinin yarıştığı sergi oldukça beğeni topladı. Minik öğrencilerin defilesi çok beğenilirken, 23 Nisan Haftası nedeniyle etkinliklerinin devam edeceği bilgisini veren Okul Müdiresi Seda Maralcan; “Bu hafta 23 Nisan olması sebebiyle bir dizi etkinlikler gerçekleştireceğiz. Etkinliklerimize Covid-19 nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyecek, sadece çevirimiçi ortamlardan yayınlanacaktır. Bugün yapılan defilemiz ve sergimizin ardından sihirbazlık gösterileri, tişört tasarım atölyesi ve eğlenceli deneyler ile etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecektir. 23 Nisan kutlama programının yapılacağı etkinliklerimizde, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacağız” dedi.