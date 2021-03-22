Hava Taksi Hizmetine Az Kaldı

Paris’in 16 mil kuzeybatısında konumlandırılmış olan Pontoise-Cormeilles-en-Vexin Havalimanı’nın test ve denemelere ev sahipliği yapması planlanıyor. Projenin sahipleri ise TAV Havalimanları'nın da en büyük hissedarı olan havalimanı işletmecisi Groupe ADP ve Paris demiryolu işletmecisi RATP Group. Havacılık komitesi, denemelerde iniş kalkış operasyonları, park kabiliyetleri, şarj durumları ve bakım gibi kalemlerde raporlamalar yapacaklar. Ayrıca, Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) ve Eurocontrol’de projeye destek verecekler.

İlave olarak, Alman kuruluşu Volocopter, gelecekte hava taksi hizmetleri için geliştirdiği yeni uçan taksisini iki yıl içinde hizmete sunacağını açıklayarak süreci daha da hızlandırdı. Tamamen elektrikle çalışan uçan taksi, tıpkı bir helikopter gibi dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebilme kabiliyetlerine sahip. Üzerinde tam 18 adet pervanesi bulunan VoloCity, uçuş esnasında dengeyi sağlamak ve korumak içinüzerinde bir de dengeleyici barındırıyor.

İki Sene İçerisinde Hizmete Girecek



Uçan taksi hizmetini sunabilmek için 322 Milyon Euro topladıklarını açıklayan şirket, önümüzdeki iki yıl içinde Volocity isimli hava aracını göklere çıkarcaklarını ve uçan taksi hizmetini sunmaya başlayacaklarını duyurdu. Volocopter, geçtiğimiz yıllarda farklı tarihlerde Helsinki, Stuttgart, Dubai ve Singapur'da çeşitli test uçuşları gerçekleştirmişti. İlk rotalar henüz resmi olarak onaylanmasa da şirket, Singapur ve Paris'te hava taksi hizmetleri kurmayı taahhüt ettiğini açıkladı.

Volocopter CEO'su Florian Reuter, "Başka hiçbir elektrikli hava taksi şirketi, Volocopter'ın yaptığı gibi, tam düzenleyici onayı ile dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde halka açık bir şekilde çok sayıda uçuş gerçekleştirmedi." demiştir.

Şehir İçinde Kullanılacak



Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre yeni uçan taksi Volocopter, saatte 110 km hıza ulaşabiliyor ve 35 km menzile kadar yolcu taşıyabiliyor. Bu menzil düşük olarak gözükebilir ancak Volocopter’in öncelikli hedefinin ve amacının, şehir içi yolcu taşımacılığı olduğu düşünülürse hedefe ve amaca uygun olduğu anlaşılabilir. Ayrıca yeni hava aracıyla yolculuk yapmak hiç tehlikeli değil. Araç, EASA’nın (Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) uyguladığı yerel güvenlik standartlarının tamamını karşılıyor. Bu sebeple tamamen yasal olarak yolcu taşımacılığı yapacak bu yeni hava aracı, gerekli altyapıların sağlanmasından sonra hizmet vermeye başlayabilecek.

Havacılık endüstrisinde artık hava taksiler ve dronelar fazlaca boy göstermeye ve hizmet vermeye başlayacaklar ve zamanla vazgeçilmez olacaklar gibi gözüküyor. Trafik sorunu ile baş etmek için çok etkili ve faydalı olacakları ise su götürmez bir gerçek.