Haramzade Zarrab’ın binasını hırsızlar talan etti

Zarrab’ın kayyuma devredilen Fındıklı’daki 7 katlı holding binası geçtiğimiz yıldan beri terk edildi. Sahipsiz kalan holding binası son günlerde hırsızların hedefi oldu.

KAPI, PENÇERE VE MALZEMELER ÇALINDI

Kapılar ve pencerelerin yanı sıra içeride bulunan malzemeler de çalınmıştı. Hırsızların ve evsizlerin dadanması sonucu çevredeki vatandaşlar rahatsızlık duydu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri binayı gözetim altına aldı.

DUVAR ÖRÜLDÜ

Yapılan baskınlarda birçok hırsızlık şüphelisi yakalandı. Polisin kontrolleri devam ederken, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın girişimleriyle Beyoğlu Belediyesi’nce binaya dışarıdan girişin engellenmesi için duvar örülmeye başlandı. Ön ve yan cephedeki kapı ve pencerelerin bir kısmı tuğla ile örüldü.

“BURASI DEVAMLI SOYULUYOR”

Çevre sakini Mustafa Ulus, “Burası devamlı soyuluyor. Buraya arkalı ve önlü bir güvenlik şart. Buraya güvenlik olmadan duvar da örsen hırsıza duvar dayanmaz. Yazık günah koskoca bina dünyanın malzemesini çaldılar. En tedbirlisi güvenliktir. Duvar örsün, ne kadar duvar örecek. Arabayı koyar buraya arabanın üstüne merdiven koyar yine çıkar” dedi.