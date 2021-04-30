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Görevden alınan Ayasofya imamı tepkiler sonrası hesabını kapattı!

Ayasofya'nın görevden alınan devrik imamı Mehmet Boynukalın, yaptığı paylaşıma gelen tepkiler nedeniyle hesabını kapatmak zorunda kaldı.

Güncel 30.04.2021, 23:24
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Görevden alınan Ayasofya imamı tepkiler sonrası hesabını kapattı!

Ayasofya'nın görevden alınan devrik imamı Mehmet Boynukalın'ın iftar saatinde yaptığı paylaşıma tepki yağınca Boynukalın önce hesabını gizledi, ardından tamamen kapattı.

Mehmet Boynukalın, içkiyle ilgili yaptığı paylaşımının ardından gelen tepkiler sonrası vatandaşlara çirkin sözler sarf etti. 

Boynukalın, "Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım." ifadelerini kullandı.

Devrik Ayasofya imamında vatandaşa çirkin sözler: Hepinize kaliteli pamuk aldım!

Hem sosyal medya kullanıcıları hem siyasetçiler hem de gazeteciler Boynukalın'a attığı bu tweet nedeniyle tepki gösterdi. Tepkiler üzerine hesabını kilitleyen Boynukalın, en sonunda hesabını tamamen sildi.

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