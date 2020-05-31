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Gizemli hayırsever kadın mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı

İstanbul’da gizemli bir hayırsever, mahalle bakkalındaki 48 bin liralık veresiye borcunu kapattı. Bakkalını kapatmak üzereyken hayırseverin yaptığı ödemeyle bakkalını kurtaran Feridun Demir, "Arkadaş dediklerim 20 yıldır borcunu ödemiyordu. Bir kadın olduğunu bildiğim hayırsever mahallelinin bütün borcunu kapattı. Allah ondan razı olsun. Hem benim hem de mahallelinin imdadına yetişti" dedi.

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı

İstanbul’da gizemli bir hayırsever, mahalle bakkalındaki 48 bin liralık veresiye borcunu kapattı. Bakkalını kapatmak üzereyken hayırseverin yaptığı ödemeyle bakkalını kurtaran Feridun Demir, "Arkadaş dediklerim 20 yıldır borcunu ödemiyordu. Bir kadın olduğunu bildiğim hayırsever mahallelinin bütün borcunu kapattı. Allah ondan razı olsun. Hem benim hem de mahallelinin imdadına yetişti" dedi.

31 Mayıs 2020 Pazar 09:47
2009 Okunma
Gizemli hayırsever kadın mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı

İstanbul'da bir hayırsever, mahalle sakinlerinin ve borçları yüzünden zor durumda olan bakkalın imdadına yetişti. Edinilen bilgiye göre, kadın olduğu öğrenilen hayırsever, bir çalışanını mahalleye gönderdi. Mahalle bakkalına giren çalışan, bakkal Feridun Demir'e işvereninin bütün veresiye borçlarını kapatmak istediğini söyledi. 20 yıldır ödenmeyen borçlar yüzünden zor durumda olan bakkal Feridun Demir ise neye uğradığını şaşırdı. Yapılan hesaplamalar sonucu bakkal defterinde 48 bin lira borç çıktı. İşverenin onayıyla mahalledeki herkesin borcu kapandı.

"İmdadımıza yetişti"

50'nin üzerinde ailenin 20 yıldır borçlarını ödemediklerini belirten Feridun Demir, "Bu ödemeyenler benim çocukluk arkadaşlarım. Arkadaş diye zamanında veresiye verdim. 2001 yılından beri, yani bakkalın açılışından öte gelen borçlar. Ben mahallenin bakkalı olarak bu borçları öteki dünyaya havale etmiştim. Kendim de zor durumdaydım. Bakkalı kapatmayı düşünüyordum. Ama hayırseverin ödemesiyle yeniden toparlandım. Bir kadın olduğunu biliyorum. Hem benim hem de mahallelinin imdadına yetişti. Çalışanı aracılığıyla 48 bin liralık hesabı ödedi ve bütün borçları kapattı" dedi.

"Bir gelip teşekkür etmediler"

Borcu olanların bu zor günlerde borçtan kurtulduğunu belirten Demir, "Ben o hayırsevere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum, sayıları artsın inşallah. Bu borç sahiplerinin çoğunun ödeyecek durumu vardı ama ödemek istemediler. Bu insanlar asalak yaşayama alışmışlar. İşin doğrusu bu insanlar borç nedir, nasıl ödenir, onu bilmeyen insanlar. Onlara ürünleri vereceksin, parasını istemeyeceksin. Bu arkadaşların yaşam tarzları bu, bu insanlar arkadaşım diye veresiye verdim bunun ötesi var mı? Tanıdığım bildiğim kişi diye verdim ama alamadım. Bir hayırsever tarafından borçları kapandı. Bunlar bu astığımız yazıyı 20 Mayıs'tan beri biliyorlar ve bir tanesi de gelip hayırsever için Allah razı olsun demedi. Bu kadar acizler. Benim 19 yıldır borcuna sadık müşterilerim var. Onlara canım feda, her zaman veresiye vereceğim. Ama bu asalak yaşayan insanlara bir ekmek vermeyeceğim bu kadar net konuşuyorum. Gelip veresiye teklifinde bulunsalar en ağır kelimelerle karşılaşırlar. Onlar için veresiye bitmiştir. Ölüyorum deseler veresiye bitmiştir" diyerek sitem etti.

"Bilerek borcunu vermiyorlardı"

Mahalle sakini Zeki Sezer de, “Bu hayırsever kardeşimizden Allah razı olsun. Allah böyle insanların sayılarını artırsın. Gözlerim yaşarıyor, şu anda kendimi ifade edemiyorum. Benim bu bakkala borcum yoktu. Ben 1979'dan beri bu mahalledeyim. Bu kardeşimiz çok mağdur durumdaydı. Bu borçların yarısını alamayacağını bile bile insanlara veresiye verdi. Mahallede mağdur olan arkadaşları biliyor, işi gücü olmayan kardeşlerimize verdi ama mahsustan borcunu vermeyenler de vardı. Bakkal kardeşimiz çoluğu çocuğu aç kalmasın diye verdi. Allah bu hayırsever kardeşimizden razı olsun” diye konuştu.

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