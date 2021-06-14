Ghosn'un kaçışında rol oynayan ABD'liler suçlamaları kabul etti

Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un firarına ilişkin yürütülen adli süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ghosn'un kaçışına yardımcı olmakla suçlanan ABD Ordusu Özel Kuvvetlerinin eski üyesi Michael Taylor ve oğlu Peter Taylor'ın Tokyo'da bugün çıkarıldıkları mahkemede haklarındaki suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

İkilinin, davanın ilk duruşmasında hakimin iddiaların yalan olup olmadığı şeklindeki sorusuna "Hayır" yanıtını verdiği öğrenildi. Japon medyasına yansıyan haberlerde ise Taylor'ların kaçış planı için Ghosn ailesinden 144 milyon yen (1.3 milyon dolar) aldığı iddia edildi. Michael Taylor ve Peter Taylor'ın suçlu bulunmaları halinde 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları bekleniyor.

Japonya'ya iade edilmişlerdi

Ghosn'un Japonya'dan firarına yardım ettikleri iddia edilen Michael Taylor ve Peter Taylor, Tokyo'nun talebi üzerine geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ABD'de tutuklanmış, Ekim'de ise ABD Dışişleri Bakanlığı'nın şahısların Japonya'ya iadesine onay verdiği gündeme gelmişti. Taylor'ların Massachusetts'teki bir federal mahkeme ve Boston'daki bir yüksek mahkeme nezdindeki temyiz girişimleri geçtiğimiz Şubat ayında sonuçsuz kalmıştı. İkili, Mart ayında Japon makamlarına teslim edilmişti.

Dünyayı şoke eden firar

Japonya'da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn daha sonra “ağırlaştırılmış güven ihlali” ve “gelirini eksik bildirme” suçlamaları kapsamında ev hapsine alınmış, Japonya'dan firar eden Ghosn Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçarak dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Hakkındaki iddiaları reddederek tutukluluğunu politik bir hamle olarak niteleyen Ghosn, asıl amacın onu inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakmak olduğunu savunmuştu.(sozcu.com)