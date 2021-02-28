banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Devlet adamı böyle olur, 2500 yetim çocuğu sevindirdi
Devlet adamı böyle olur, 2500 yetim çocuğu sevindirdi
İstanbul Boğazı donacak iddialarına Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan yeni yorum
İstanbul Boğazı donacak iddialarına Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan yeni yorum
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!

Gara şehidinin babasına Zeynel Abidin Erdem'den ev...

erör örgütü PKK tarafından Gara’da şehit edilen 13 vatandaştan biri olan Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya'ya Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem tarafından bir ev hediye edildi.

Güncel 28.02.2021, 18:19
5
Gara şehidinin babasına Zeynel Abidin Erdem'den ev...

PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Mardinli polis memuru Vedat Kaya'nın ailesine, Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem ev hediye etti.

"Biz Mardinliler, hepimiz birbirimizi tanırız" diyen Erdem, alınan evin sembol olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının üzüntülerine ortak olmak ve bu aileye destek olmak adına yaptım" dedi. Şehit babası Şeyhmus Kaya ise mutlu olduklarını belirterek, "Zeynel Abidin beyi, kendi memleket çocuğuna, şehitlere sahip çıktığı için ben çok takdir ettim" dedi.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'de yaşayan ailesine, moral desteği vermek isteyen Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Amerikan İş Adamları Derneği Onursal Başkanı Zeynel Abidin Erdem, ev hediye etti. Mardinli olan Erdem, daha önceden de tanıdığı şehit babası Şeyhmus Kaya'ya evin tapusunu hediye etti.

'SEMBOL OLSUN, DİYE YAPTIK'

Şeyhmus Kaya'nın, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürülen evlat nöbetinde şehit oğlu için mücadele ettiğini hatırlatan Zeynel Abidin Erdem, "Hain, aşağılık PKK, 6 yıldır elinde tuttuğu insanları silahsız ve elleri arkadan bağlı olarak infaz etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının üzüntülerine ortak olmak ve bu aileye destek olmak adına biz de onlara ev hediye ettik. Biz Mardinliler, hepimiz birbirimizi tanırız. Şeyhmus amcayı da iyi tanırız. Milliyetçi ve aklı başında bir Kürt'tür. Hem de Kürt annelerinin organizasyonunu hazırlayıp, Diyarbakır'da HDP denen partinin önünde kurgulayan adamdır. Tabi ki çocuğunu arıyordu. Bu ülkenin doğal vazifesi olan askerliğini yapan ve polis olan arkadaşlarımızdan birinin babasıdır. Kendisinin üzüntüsünü biraz olsun paylaşmak için böyle bir hediye takdim ettim. Bir sembol olsun, diye bunu yaptık" dedi.

'HDP MİLLETVEKİLLERİNİ DİZE GETİREN ADAMDIR'

Şeyhmus Kaya'nın, evlat nöbetinde HDP milletvekillerini dize getirdiğini söyleyen Zeynel Abidin Erdem, kendi ailesinden de 5 şehidin olduğunu aktardı. Şehidin ailesine her zaman destek olacaklarını anlatan Erdem, şunları söyledi: 

"Biz bunu bilerek severek yaptık. Rabb'im bize de şehitlik mertebesini nasip etsin. İnsanların en kıymetli varlığı çocuklarıdır. Şeyhmus amca, o çirkef PKK'lıların engel olmak istedikleri çadır oturumunu yöneten, düzenleyen ve HDP milletvekillerini dize getiren adamdır. Şeyhmus amcanın kıymeti bizim için çoktur. Şeyhmus amcanın mesajı şu; ilk söylediği kelime 'Vatan sağ olsun. Biz bu ajanlara bu ülkeyi bırakmayacağız, hepimiz ölebiliriz ama bu ülkenin bayrağı ve toprağı aynen kalacaktır. Türk milletine minnettarım, oğluma sahip çıktılar. Türk milletinin evladıydı ve polisiydi, görevliydi nasip oldu şehit oldu." 

'ŞEHİT AİLELERİNE SAHİP ÇIKTIĞI ONU ÇOK TAKDİR ETTİM'

Türk Amerikan İş Adamları Derneği Onursal Başkanı Erdem'e şehit ailelerine destek olduğu için teşekkürlerini ileten şehit babası Şeyhmus Kaya da "Zeynel Abidin beye, şehit ailelerini düşündüğü için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah makamını daima yüksek tutsun. Şehitlerine, evlatlarına sahip çıkan böyle bir insanı takdir ediyorum. Böyle büyük bir adam kendi şehidine, kendi memleket çocuğuna, şehitlere sahip çıktığı için ben çok takdir ettim. Allah ondan razı olsun. Allah ona, kendi çocuklarına ve milletimize inşallah uzun ömür verecek" diye konuştu.

ŞEHİT BABASI, EV HEDİYESİ KARŞISINDA DUYGULANDI

Şehit babası Şehmus Kaya, Zeynel Abidin Erdem'in ev hediyesi karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Mardinli iş insanı Zeynel Abidin Erdem'in bu evi Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın bilgisi dâhilinde şehit babasına hediye ettiği öğrenildi. Şehit babasına evin tapusu ise teslim edildi.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 24 39
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Celta de Vigo 25 30
11. Granada 24 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 24 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20