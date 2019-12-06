Galatasaray Florya'yı geri alıyor, Riva projesi ise devam

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Riva projesine devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Emlak Konut'tan bugün yapılan açıklamada Galatasaray Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen protokol imzalandığı kamuoyuyla paylaşıldı.

Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen protokolü 4 Aralık'ta imzalandığı kaydedildi.



Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki yeni anlaşmayla Florya arazisi, 2016 yılındaki protokolden önceki şartlarla Galatasaray'a geri dönmüş oldu. Riva arazisindeki gelir paylaşım oranı ve diğer şartlar ise yeni protokole aynen taşındı.

Galatasaray Florya'yı geri aldı

Sarı kırmızılı kulüp, daha önceki anlaşmada yer alan Florya Metin Oktay Arazisi'ni 120 milyon TL ve faizlerini ödeyerek geri aldı. Bu sayede Galatasaray, tesisleri ve altyapısının bulunduğu Florya'dan taşınmayacak ve yeni bir tesis yatırımına gerek kalmayacak. Öte yandan Galatasaray'ın geleceği için büyük önem taşıyan Riva'daki Düşler Projesi'nde de konut satışları başladı.

Neler yaşanmıştı?



2016'da gerçekleştirilen ihaleler kapsamında Galatasaray'ın Florya ve Riva arazileri üzerine 6 milyar lira değerinde konut projeleri geliştirmesi planlanıyordu. Riva arazisi için 761 milyon lira, Florya için de 238 milyon liralık olmak üzere, Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 1 milyar lira girmesi bekleniyordu. Ancak ihalenin ardından Galatasaray'ın Florya arazisini belirlenen tarihlerde teslim edememesi süreci çıkmaza sokmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Emlak Konut, 27 Eylül tarihinde yaptığı bir açıklamada Galatasaray’la proje ortaklığı anlaşmasını feshedildiğini duyurdu.