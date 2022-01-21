Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti!

Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında iki dönem başkanlık yapan Beyazıt, futbol takımı 9 kupa (Lig Şampiyonluğu-3, TSYD Kupası-2, Federasyon Kupası-2, Cumhurbaşkanlığı Kupası-2) kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır. Hasnun Galip'teki kulüp binasını yıktırıp yerine modern bir bina yaptırdı. Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçide adı verilmiştir.