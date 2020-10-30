FRANSIZ GIDA DEVİ GRUP LACTALIS'İN SAHİP OLDUĞU AK GIDA'NIN ÜRETTİĞİ MARKALAR HANGİLERİ?

Fransız Gıda Devi Grup LACTALİS Kimdir?

*1933 yılında kuruldu. *1967 yıllık süt üretimi 110 milyon litreye ulaştı *1976 Çalışan sayısı 2000 oldu. *Şu an dünyanın en büyük 15. gıda şirketi. *Avrupa’nın en büyük süt toplayıcısı 1996 yılı Ağustos ayında Akyazı Köy-Tür fabrikasının satın alınması ile kurulan Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş. Türkiye ve komşu coğrafyaların en büyük süt işleme tesisi Pamukova tesislerine 1998 yılında 450 dönüm arazinin satın alınması ile taşındı. Akyazı fabrikasında süt, yoğurt, beyaz peynir üretimiyle başlayan şirket şu anda Türkiye’nin 5 farklı bölgesinde 5 üretim tesisinde üreten, 23 farklı markada 339 nihai ürün çeşidine sahip.

Ak Gıda kendi internet sitesinde Grup Lactalis hakkında şu ifadelere yer veriyor. "Lactalis Grubu 1933 yılında André Besnier tarafından kuruldu. İlk aşamada sınırlı sayıda Kamember Peyniri elle üretilmekteydi. 1967'de yıllık süt üretimi 110 milyon litreye ulaştı, 1976'da Çalışan sayısı 2000 oldu. Şu an dünyanın en büyük 15. gıda şirketi olma özelliğine sahiptir. Avrupa'nın en büyük süt toplayıcısı olan Grup Lactalis sadece Avrupa'da 5 binden fazla ürünü olan bir üretici konumundadır. Grubun merkez ofisi, kurucusu André Besnier’in ilk peynir yapmaya başladığı Laval kasabasında yer almaktadır.



2. kuşak Michel Besnier ile 1970 – 1990 yılları arasında, Fransa ve Batı Avrupa pazarlarında güçlü bir büyüme yakaladı. 2000 yılından beri, Emmanuel Besnier liderliğinde Lactalis grubunun Global olarak büyümesi hız kazandı. Grup bugün; dünya'da 85 ülkede 75,000 çalışanı ile faaliyetini sürdürmektedir. Grup, 2000 yılından beri Emmanuel Besnier tarafından yönetilmektedir."

Grup Lactalis'e bağlı Ak Gıda'nın üretimini yaptığı markalar hangileri?

www.gıdadedektifi.com internet sitesinde yer alan haberde: "BİM Marketlerin en çok bilinen ve çok satan ürünlerinden olan Dost Süt ve Dost Yoğurt ürünlerine bakıyoruz. Dost markası BİM’in neredeyse kuruluşundan bu yana istikrarla raflarda olan bir Süt ve Yoğurt markası. Öyle ki, uzun yıllardan bu yana Ak Gıda tarafından üretiliyor. Ak Gıda, başlangıçta Ülker Grubunun ortaklığının olduğu, İçim markasının üreticisi olup, Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri üreticisidir. Fakat, 2015 yılında tam da halka arz edileceği günden birkaç gün öncesinde sürpriz bir şekilde Fransa’nın en büyük süt ürünleri üreticisi olan Groupe Lactalis’e satılmıştır.

Dost UHT ve Günlük Süt; Ak Gıda San. Tic. Ve A.Ş. tarafından üretilmiştir. Üretim yeri Pamukova/Sakarya’dır. Ak Gıda firmasının %80 hissesi 2015 yılından bu yana Groupe Lactalis’e aittir. Dost Yoğurt; Ak Gıda San. Tic. Ve A.Ş. tarafından üretilmiştir. Üretim yeri Dost UHT Süt ile aynı olup, Pamukova/Sakarya’dır. Dikkatimizi çeken bir ayrıntı, incelediğimiz bazı 3 kg.’lık büyük boy Dost Yoğurt’ların Aynes Gıda tarafından da üretildiği oldu. Sanıyoruz ki, çok uzun yıllardan sonra Dost Yoğurt ilk kez Ak Gıda harici bir firma tarafından üretilmeye başlanmıştır." ifadelerine yer verilmiş.