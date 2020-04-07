Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
94529
ALTIN
360.545
DOLAR
6.7488
STERLİN
8.3497
EURO
7.3642

FATİH PORTAKAL'A SUÇ DUYURUSU...

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Portakal hakkında, attığı tweet nedeniyle, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu ve resen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istendi.

FATİH PORTAKAL'A SUÇ DUYURUSU...

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Portakal hakkında, attığı tweet nedeniyle, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu ve resen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istendi.

07 Nisan 2020 Salı 14:50
2329 Okunma
FATİH PORTAKAL'A SUÇ DUYURUSU...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Portakal hakkında, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Portakal’ın attığı “Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun 299/1-2. maddesinde hükmü bulunan Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu ve resen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istendi.

Son Güncelleme: 07.04.2020 15:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs vakalarında son veriler
Koronavirüs vakalarında son veriler
OPET “Zor Günlerin Kahramanı” Kuryelerin Yanında
OPET “Zor Günlerin Kahramanı” Kuryelerin Yanında
NISSAN’dan COVID-19’a Teknolojik Önlem
NISSAN’dan COVID-19’a Teknolojik Önlem

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim