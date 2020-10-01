Etil alkol ve metil alkolün internetten satışı yasaklandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliğiyle, etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Buna göre, etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak.

Yapılan değişiklikle, etil alkol üretim tesislerinin izin, üretim ve yenileme süreçlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan alınan onay ve izinler, Tarım ve Orman Bakanlığına devredildi. Değişiklikle ayrıca, etil alkolün evsel kullanım amaçlı piyasaya arz edilme şeklini düzenleyen yönetmeliğin 20. maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırıldı.

KİMYASAL KARIŞTIRILMIŞTI

İktidara geldiği günden bu yana alkole en ağır vergileri bindiren hükümet, vatandaşın evinde yaptığı ucuz rakıya ağır darbe indirmişti. 2017 yılının sonunda evde rakı yapımında kullanılan etil alkolün, içerisine dünyadaki en acı kimyasal olarak bilinen ‘denatonyum benzoat' katılarak satılması kararlaştırılmıştı. Fare zehrinde de kullanılan bu madde ağızda çok acı bir tat bırakıyor ve acısı saatlerce sürüyor. Bu aşırı acı kimyasal, insanları kötü alışkanlıklardan ya da zararlı maddelerden korumak için yaygın olarak kullanılıyor.

Yönetmeliğin 28. maddesine eklenen bir fıkraya göre ise etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devire izin verilmeyecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı 60 gün süreyle yapılabilecek. Söz konusu ürünler bu sürenin sonundan itibaren piyasaya arz edilemeyecek ve satış belgeli yerlerde bu süreden sonra bulunan ürünler, ithalatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilecek.