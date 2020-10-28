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Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD: 'Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi'

Güncel 28.10.2020, 12:50
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Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Erzincan depremi ile ilgili bilgileri aktardı. AFAD verilerine göre 28 Ekim 2020 Çarşamba günü Erzincan’da merkezüssü Tercan olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12:16’da yaşanan deprem yerin 6.79 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.2 olarak duyururken Erzincan depreminin yerin 5 km derinliğinde yaşandığını belirtti.

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