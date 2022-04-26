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PKK ile iltisaklı kişileri sahte pasaportla yurtdışına gönderdiği iddia edilen sanıklar hakim karşısında
Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası önemli açıklamalar yapıyor (canlı)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş konuşması yapıyor. Yasaklar kalktı mı? maske yasağı ne oldu? Bayram tatili kaç gün olacak? Bütün bu soruların cevabı merak ediliyor. Erdoğan'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası canlı açıklamalar.
Güncel 26.04.2022, 15:28