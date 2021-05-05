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Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem
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Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Çanakkale'nin Erdek Körfezi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncel 05.05.2021, 10:09
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 09:42’de Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıklarken, depremin merkez üssü olarak Çanakkale Biga’yı gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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