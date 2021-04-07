Emniyetten para videosu açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruması olduğu iddia edilen bir kişinin videosunun sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan 'Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T.'nin para videoları ortaya çıktı' başlıklı haber üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Bahse konu iddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kocasinan/Kayseri adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşılmıştır. Dezenformasyon yapan şahsın, 'Cumhurbaşkanlığı’nın yakın koruması olduğu' iddiası asılsızdır. Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' gerekçesi ile gözaltına alınmıştır. Son dönemde Türk Polis Teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."