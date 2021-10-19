Dünyaca ünlü firmanın İstanbul ofisinde 'sertifika' vurgunu

İstanbul'da kalitesiz pırlantalara sertifika verilerek milyonlarca dolarlık sahtekarlık yapıldığı iddia edildi.

Dünyanın en büyük iki pırlanta değerlendirme ve derecelendirme kuruluşundan birisi, yıllar önce İstanbul’da ofis açıp mücevher ve kuyum sektörüne hizmet vermeye başladı.

Bu kuruluşun değerli taşlara verdiği değerlendirme ve derecelendirme sertifikası ile sektördeki mücevher fiyatları belirleniyordu.

Cumhuriyet gazetesi'nde yer alan habere göre; son yıllarda bu firmanın İstanbul şubesi, kendilerine istedikleri tutarda ödeme yapan birçok mücevher ve kuyum markasına sertifikalar verdi.

Çok sayıda vatandaş da bu sertifikaya güvenerek kalitesiz pırlantalara değerinin çok üzerinde ödeme yaptı. Yapılan bu usulsüzlüklerle milyonlarca dolarlık vurgun yapıldığı belirtiliyor.

Aldıkları değerli taşların kalitesinin düşük olduğunu fark eden vatandaşlar ise alışveriş yaptıkları sektörün önde gelen mağazalarına giderek şikayetçi oldu. Ancak bu mağazalar sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, sorumlunun sertifikayı veren şirket olduğunu belirtti.





MERKEZE ÇOK SAYIDA ŞİKAYET



Bunun üzerine firmanın Belçika’daki merkezine konuya ilişkin Türkiye’den çok sayıda şikayet gitti.



Belçika’dan Türkiye’ye gelen yetkililer, İstanbul ofisinin lisansını 11 Ekim 2021’de iptal edip müşterilerine artık İstanbul’dan hizmet vermeyeceklerini, hizmet almak isteyenlerin Belçika ofisiyle irtibat kurmaları gerektiğini dile getirdi.



DUBAİ'DE DE BENZER DURUM VAR



Milyarlarca dolarlık vurguna ilişkin ise herhangi bir adım atılmadı. Bu arada İstanbul’da yaşanan usulsüzlük iddialarının benzerinin firmanın Dubai ofisinde de yaşandığı, denetimden geçen Dubai ofisinin de İstanbul ile aynı tarihte kapatıldığı öğrenildi.

Kaynak: NTV