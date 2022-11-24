Dünya Kupası için Katar'a gelen taraftarlar İslam'la tanışıyor

Caminin kapısında ziyaretçilerin telefonlarından görüntüleyebilecekleri 30'dan fazla dilde İslam ile ilgili elektronik panolar bulunurken, isteyenlere farklı dillerde İslam'ı tanıtan kitapçıklar dağıtılıyor.

Dünya Kupası'nı izlemek için farklı ülkelerden Katar'a gelen turistler, birçok cadde ve sokağın duvarlarında da Hazreti Muhammed'in iyi amelin önemini anlatan hadisleriyle karşılaşıyor.