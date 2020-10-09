Dolu yağışından aracınızı nasıl korursunuz?

Düşük maliyetlerle dolu yağışından aracınızı koruyabilirsiniz. Bunlardan en önemlisi uzmanların ve meteorolojinin yaptığı uyarıları dikkate almak, yakından takip etmek.

Dolu yağışı uyarısı yapıldığı günlerde aracınızın bagajında dış aksamı darbelere karşı koruyabilecek örtü vb. bir ürün araç içinde bulundurmak sizi bir adım öne geçirecektir.

Balonlu naylon: Genellikle paketleme işlemlerinde kullanılan balonlu naylonlardan 10 metrelik bir parçayla aracınızın zarar görmesini de engelleyebilirsiniz.

Nakliye battaniyesi: Balonlu naylondan daha etkili bir yöntem olan nakliye battaniyesiyle aracınızın şiddetli dolu yağışlarından hasarsız şekilde kurtulmasını sağlayabilirsiniz.

Yolda hazırlıksız şekilde yakalandığınızda eğer aracınızın üzerini hiçbir şekilde örtme imkanınız yoksa en yakın benzin istasyonuna sığınabilirsiniz.

Evdeki malzemelerle korunun: Kapalı park alanınız bulunmuyorsa park ettiğiniz aracınızı evdeki battaniyelerle koruyabilirsiniz. Basit bir koruma yöntemi olarak görülse de dolunun aracınızda bırakacağı etkiyi ciddi derecede azaltacaktır.

Tüm bu detaylara ek olarak dolu uyarısı veya şiddetli yağış uyarısı yapıldığı zamanlarda aracınızı yaşadığınız bölgedeki kapalı otoparklara park edebilirsiniz. Böyle bir imkanınız yoksa yağıştan en az şekilde etkilenecek bir yere aracınızı park etmenizi önerebiliriz.

KASKO DOLU HASARINI ÖDER Mİ?

Zorunlu trafik sigortası doğal afetten doğan hasarları karşılamıyor. Trafik sigortasına ek olarak yaptırılan kaskoda ise dolu teminatı varsa hasarlar sigorta şirketi tarafından karşılanıyor. Kasko poliçenizde dolu hasarını karşılayacak ilgili madde yer alıyorsa hasarınız sigorta şirketi tarafından karşılanıyor.

Dolu hasarları kasko teminatları içinde bulunmaktadır. Sigorta şirketleri dolu hasarı sonrası otomobillerde gelecek zararlar kaskonun bozulmayacağını belirtiyor. Eğer araç kasko sigortanız var ise doğal afet, dolu sonucu meydana gelen durumlarda dolu hasarı kaskoyu bozmuyor. Ancak doğal afet sonucu aracınızın onarılması durumunda tramer bilgisi kaydında dolu hasarı onarımı diye belirtiliyor.