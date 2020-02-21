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Dink cinayetinde sürpriz tanık

Hrant Dink suikastına ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Kürşat Yılmaz, Dink'i öldürmesi için kendisine teklif yapıldığını öne sürdü.

Dink cinayetinde sürpriz tanık

Hrant Dink suikastına ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Kürşat Yılmaz, Dink'i öldürmesi için kendisine teklif yapıldığını öne sürdü.

21 Şubat 2020 Cuma 14:01
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Dink cinayetinde sürpriz tanık

Suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, Hrant Dink suikastına ilişkin davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Savcı Zekeriya Öz'ün FETÖ'cü olduğunu bildiğini söyleyen Yılmaz, cemaatçilerin kendisine daha önce, "Gel bizim mafyamız ol" teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

''HRANT DİNK'İ ÖLDÜRMEM İSTENDİ, KABUL ETMEDİM''

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi’nden SEGBİS ile katılan Kürşat Yılmaz, Ergenekon davası sürerken şu anda firari olan FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün kendisini çağırdığını söyledi.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

* Ergenekon diye bir örgüt bilmediğimi söyledim.

* Zekeriya Öz'ün, FETÖ'cü olduğunu biliyordum.

* ‘Gel bizim mafyamız ol' diye teklifte bulundular.

* 2005'de İ. I. aradı. Bir milletvekilinin ofisine gittik.

* Bir general geldi. Ö.K isimli bir hakim de vardı. İ. I.'ya herkes saygılı davranıyordu.

* Bir albay arkadaşım vardı. Birkaç gün sonra beni bir otele götürdüler, kayıtlarda var. 15 gün otelde kaldım.

* Bana Hrant Dink’in resmini gösterdiler, ‘bunu öldür’ dediler.

* Fotoğrafı göstereni hatırlamıyorum.

* Ben de ‘Ben bu işte yokum. Bu işe sakın girmeyin Bu tezgah Amerika tezgahı' dedim. 15 yıldır yatıyorum.

* Hrant Dink ile ilgili o tarihten sonra başka irtibata geçmediler.

* Cinayetten sonra cezaevinde Erhan Tuncel benimle görüşmek istedi ama cezaevi idaresi görüştürmedi.

“HALA HABER MÜDÜRÜYÜM”

Tutuklu sanık Ercan Gün de haberden dolayı 44 aydır tutuklu olduğunu söyledi.

FOX televizyonunda halen müdür olarak görevli olduğunu ve maaşının yatırıldığını ifade eden Gün, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün’ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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