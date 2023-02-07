Depremde can kaybı sayısı 3 bin 432'ye yükseldi

AFAD: "SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 3 bin 432 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 21 bin 103 vatandaşımız yaralanmıştır."